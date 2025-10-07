Ричмонд
Несколько городов ЛНР остались без электричества

Ряд городов Луганской Народной Республики обесточены в результате системного сбоя. Об этом сообщает правительство региона.

«Из-за системного сбоя обесточены ряд городов Республики. Специалисты ведут восстановительные работы», — заявляют власти ЛНР в своем telegram-канале.

Отмечается, что уже ведется поэтапное подключение потребителей. По предварительным прогнозам, подача электроэнергии возобновится в течение нескольких часов.

ВСУ атаковали газораспределительные станции в Счастье и Северодонецке с целью вывода из строя Луганской тепловой электростанции (ТЭС). В результате атаки оба города остались без электроснабжения.