В США казнят женщину за ритуальное убийство с вырезанием пентаграммы

Верховный суд штата Теннесси, США, назначил дату казни для 48-летней Криста Пайк, которая в 1995 году, в возрасте 18 лет, вместе со своим бойфрендом убила 18-летнюю сокурсницу Коллин Слеммер.

Преступление было совершено с особой жестокостью: жертву избили, на груди вырезали пентаграмму, а Пайк, по версии следствия, забрала с места преступления часть черепа погибшей в качестве «сувенира».

Приговор к смертной казни был вынесен Пайк 30 лет назад. Она является одной из четырех осужденных в штате, ожидающих исполнения приговора, и единственной женщиной среди них.

Адвокаты Криста Пайк ходатайствовали о смягчении приговора, ссылаясь на тяжелое детство, омраченное физическим и сексуальным насилием, а также диагностированные биполярное и посттравматическое стрессовое расстройство. Они утверждали, что со временем и благодаря лечению Пайк стала «вдумчивой женщиной, глубоко раскаивающейся в своем преступлении». Однако суд не принял эти аргументы во внимание, передает Associated Press.

Также стало известно, что сатанисты* в России совершили около 300 ритуальных убийств с 1993 года. На территории страны их несколько десятков тысяч.

*Признан экстремистской организацией и запрещен в России.