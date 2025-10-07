В США казнят женщину за ритуальное убийство с вырезанием пентаграммы

Адвокаты Криста Пайк ходатайствовали о смягчении приговора, ссылаясь на тяжелое детство, омраченное физическим и сексуальным насилием, а также диагностированные биполярное и посттравматическое стрессовое расстройство. Они утверждали, что со временем и благодаря лечению Пайк стала «вдумчивой женщиной, глубоко раскаивающейся в своем преступлении». Однако суд не принял эти аргументы во внимание, передает Associated Press.