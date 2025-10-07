В США казнят женщину за ритуальное убийство с вырезанием пентаграммы

Верховный суд штата Теннесси, США, назначил дату казни для 48-летней Криста Пайк, которая в 1995 году, в возрасте 18 лет, вместе со своим бойфрендом убила 18-летнюю сокурсницу Коллин Слеммер.
Преступление было совершено с особой жестокостью: жертву избили, на груди вырезали пентаграмму, а Пайк, по версии следствия, забрала с места преступления часть черепа погибшей в качестве «сувенира».
Приговор к смертной казни был вынесен Пайк 30 лет назад. Она является одной из четырех осужденных в штате, ожидающих исполнения приговора, и единственной женщиной среди них.
Адвокаты Криста Пайк ходатайствовали о смягчении приговора, ссылаясь на тяжелое детство, омраченное физическим и сексуальным насилием, а также диагностированные биполярное и посттравматическое стрессовое расстройство. Они утверждали, что со временем и благодаря лечению Пайк стала «вдумчивой женщиной, глубоко раскаивающейся в своем преступлении». Однако суд не принял эти аргументы во внимание, передает Associated Press.
