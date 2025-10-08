Что можно и нельзя делать в день Сергия Радонежского 8 октября

Белорусы почитают память Сергия Радонежского 8 октября 2025 года. Вместе с тем у праздника существует название Курятник. Оно связано с тем, что святой был покровителем кур. Также есть название Капустник. Все из-за того, что 8 октября было принято квасить капусту.
В пресс-службе храма преподобного Сергия Радонежского, который расположен в Минске по улице Каролинской, 8 октября в 08.45 пройдет торжественная встреча владыки. В указанный день в 09.00 начнется божественная литургия. Уточняется, что службу возглавит Преосвященнейший Авксентий, епископ Несвижский, викарий Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Что нельзя делать 8 октября.
Запрещено злиться и ругаться. Кроме того, в указанную дату старались не переедать. Не следует носить мятую и старую одежду. Предки верили, что это может привести к неприятностям. А еще нельзя поднимать с земли чужие деньги и вещи. Считалось, что на себя можно забрать чужие и болезни, и проблемы.
Что можно делать 8 октября.
По традиции, в указанный день ходили в церковь на службы. Верующие обращаются к Сергию Радонежскому за помощью в учебе, об исцелении от болезней. Вместе с тем у святого просят здоровья домашней птице. К слову, 8 октября резали кур и готовили из них различные блюда, среди которых — бульон.
Согласно приметам, какой будет погода 8 октября, такой ее ждали и 8 апреля. Снег, выпавший в названную дату, предвещал наступление зимы через 40 дней.
