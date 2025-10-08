В Грозном появился район имени Путина

Ричмонд
В Грозном открылся район имени президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в рамках проекта сдано в эксплуатацию свыше 330 тысяч квадратных метров жилья. Открытие приурочили ко дню рождения Владимира Путина, который отмечается сегодня.

«Символично, что это открытие состоялось именно в день рождения нашего национального лидера, а также в год, посвященный одноименному району и чеченской столице», — написал глава республики в своем telegram-канале. Он подчеркнул значимость события для жителей региона и отметил, что проект стал одним из крупнейших в истории Чечни.

По информации Кадырова, новый район включает жилые дома, социальные объекты и инфраструктуру. Власти ожидают, что ввод нового жилья поможет сократить очередь на получение квартир в Грозном и улучшит жилищные условия для тысяч семей.

Идея создания района имени Владимира Путина была представлена Рамзаном Кадыровым еще в прошлом году, когда он презентовал макет территории президенту России. Тогда глава Чечни подчеркивал, что проект станет символом благодарности за вклад Путина в восстановление республики и развитие ее экономики, а также создаст новые возможности для бизнеса и улучшит инфраструктуру Грозного.

