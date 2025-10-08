В Грозном появился район имени Путина

«Символично, что это открытие состоялось именно в день рождения нашего национального лидера, а также в год, посвященный одноименному району и чеченской столице», — написал глава республики в своем telegram-канале. Он подчеркнул значимость события для жителей региона и отметил, что проект стал одним из крупнейших в истории Чечни.