Народный календарь. Почему в Харитонов день, 11 октября, нельзя выходить из дома

11 октября в народном календаре — Харитонов день. Православные в эту дату чтут память преподобного Харитона Исповедника, жившего в III-IV веках в Иконии.
Этот день на Руси считался недобрым. Поэтому 11 октября было принято сидеть дома, не ходить в гости и даже не выходить во двор. В противном случае злые люди могут сглазить или навести порчу.
Также в эту дату нельзя заниматься домашними делами и выносить сор из избы. В народе это считалось плохой приметой.
Приметы погоды:
Если лист на землю ложится изнанкой, то это к хорошему урожаю в следующем году.
Ива рано инеем покрылась — зима будет долгой.
Осиновые листья лежат кверху лицом — к теплой зиме.
Ветер меняет направление по часовой стрелке — к туманам.
Именины отмечают: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Анатолий, Валентин.