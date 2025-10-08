Календарь на 8 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В народном календаре 8 октября отмечали Сергия Капустника — день, когда на Руси убирали последнюю капусту и закладывали ее в квашню. Считалось, что квашеная капуста, приготовленная в этот день, будет особенно хрустящей и долго не испортится. Женщины собирались на «капустные посиделки» — шинковали, солили, пели песни и гадали, кто следующей выйдет замуж: если капуста получалась вкусной, значит, и год будет удачным.