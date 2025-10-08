Шведских строк: кому достанется Нобелевская премия по литературе

Возможно, в этом году комитет вновь решит наградить кого-то по совокупности заслуг, благо что список достойных авторов подбирается значительный. Помимо той же Этвуд можно назвать знаменитого затворника Томаса Пинчона (хотя едва ли он приедет в Стокгольм на вручение), чилийскую писательницу Исабель Альенде и Салмана Рушди. Последний соответствует нескольким важным критериям: его творчество объединяет традиции восточной и западной культуры, он достаточно новаторский и авторитетный автор, и его влияние на современную литературу сложно переоценить. Кроме того, Рушди заслуживает уважения и за то, что не изменил своим взглядам и продолжил писать после неудачного покушения на его жизнь, в результате которого он фактически ослеп на один глаз и был вынужден пройти длительную процедуру реабилитации. Правда, это может быть воспринято как политический шаг, а комитет вроде бы старается держаться в стороне от политики.