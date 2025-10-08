ИИ снято: как российское авторское кино экономит с помощью нейросетей

— Идея выпустить первый нейросериал была спонтанной. Мы сгенерировали промо-видео к другому проекту — «Хутор», но получилось так хорошо, что мы решили в качестве эксперимента сделать из этого полноценную серию. Пока вышел только первый десятиминутный эпизод в формате скетч-шоу. Конечно, сделать нейросериал гораздо дешевле и гораздо быстрее, чем снимать такой же проект в живых декорациях и с реальными актерами. Но нужно учитывать, что у нас все-таки малая форма и не так много героев. Главные — Феофан и кот Матвей. Поэтому бюджет небольшой. Мы его не раскрываем, но можем сказать, что генерация одного видео в среднем обходится в 150−300 тыс. рублей за минуту, в зависимости от сложности, — рассказал Ткаченко «Известиям».