Супруги погибли в гостиничной ванне после вечеринки с кокаином и алкоголем

37-летний офицер полиции Джеферсон Луис Сагас и его 41-летняя жена Ана Каролина Сильва, проведя время в фуд-парке с алкогольными напитками, сняли номер в мотеле Dallas в Сан-Жозе. После этого они перестали выходить на связь.