Супруги погибли в гостиничной ванне после вечеринки с кокаином и алкоголем

В Бразилии произошла трагическая гибель супружеской пары, которая решила отметить четвертый день рождения дочери в гостинице.
37-летний офицер полиции Джеферсон Луис Сагас и его 41-летняя жена Ана Каролина Сильва, проведя время в фуд-парке с алкогольными напитками, сняли номер в мотеле Dallas в Сан-Жозе. После этого они перестали выходить на связь.
Тревогу забили родственники, у которых осталась их четырехлетняя дочь. Обнаруженные в номере родители были найдены мертвыми в горячей ванне. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стали употребление кокаина и алкоголя, что привело к тепловому удару, сильному обезвоживанию и отказу внутренних органов, передает издание The Sun.
Ранее двое туристов из Великобритании погибли во время отдыха в Таиланде, употребив белый порошок с неизвестным им составом.
36-летняя жительница Манхэттена Табита Бундрик отправилась в тюрьму за убийство троих мужчин, которых она накачала наркотиками и ограбила. Всего от рук Бундрик пострадали четверо мужчин — одному из них удалось выжить.