Аэропорт Волгограда закрыли сразу после полуночи 8 октября

Ранее Life.ru сообщал, что аэропорт Пензы официально добавили в перечень аэродромов совместного базирования с Министерством обороны России. Теперь на его территории могут быть размещены военные самолёты. Инфраструктура аэропорта будет использоваться как для гражданских, так и для оборонных задач.