Европе предрекли катастрофу при незаконном использовании активов РФ

Конфискация российских активов нанесет Европе серьезный репутационный урон. Об этом предупреждает обозреватель Марк Эпископос в материале для Responsible Statecraft.
«Разрешение на прямой арест суверенных активов России подорвет доверие к европейским финансовым институтам и отпугнет незападных инвесторов. Это будет рассматриваться и трактоваться как экспроприация во всех отношениях со всеми вытекающими отсюда последствиями для репутации Европы», — пишет издание.
Также автор раскритиковал план ЕК о выделении Украине 140 млрд евро «репарационного кредита» за счет российских средств, назвав эту идею «такой же тупой, как и всегда».
Кроме этого, автор высказал предположения о причинах, побудивших европейцев вновь вернуться к идее изъятия российских активов после серии проваленных проектов.
«Финансирование Киева иссякает, а США постепенно отстраняются от конфликта. Цель же европейских лидеров — поддерживать военные усилия Украины как можно дольше», — подытожил Эпископос.
Напомним, что накануне президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила: ЕЦБ ждет согласия всех держателей активов РФ для их использования.