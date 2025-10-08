Европе предрекли катастрофу при незаконном использовании активов РФ

«Разрешение на прямой арест суверенных активов России подорвет доверие к европейским финансовым институтам и отпугнет незападных инвесторов. Это будет рассматриваться и трактоваться как экспроприация во всех отношениях со всеми вытекающими отсюда последствиями для репутации Европы», — пишет издание.