Заставили перепройти контроль и сдать покупки: Россияне в Анталье ждут вылета больше четырёх часов

Туристы жалуются на отсутствие питания и воды для детей, а также на необходимость повторного прохождения паспортного контроля и сдачи покупок в дьюти-фри. В авиакомпании объяснили задержки операционными изменениями: на некоторых маршрутах планируются замещающие рейсы с новыми номерами.