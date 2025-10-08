Перед российскими штурмовиками никто не устоит

Командир роты 37-й бригады 36-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Витос» рассказал о своей боевой работе, чем достигаются высокие темпы продвижения вперед и цене одного километра.
Вечером поле пахнет гарью и сухой травой. Перед нами черная кромка посадки и ровная линия проволоки.
— Наша задача — обеспечить подход к населенному пункту, зачистить посадки, проложить маршруты и завести туда людей. Работаем пешком, маленькими группами — по двое, по четверо, — просто говорит старший лейтенант с позывным «Витос».
По характеру инженерных сооружений противника было видно, что он готовился заранее.
— Прорыли противотанковые рвы, натянули «егозу» и путанку. Посадки вырубили и выжгли. До шести километров — открытое поле. Ни кустика, — перечисляет «Витос». — Днем в небе висят разведывательные дроны и FPV. Ночью прилетают тяжелые «Баба-яги», бросают взрывные грузы и минируют. Подступы к деревне превратили в наковальню: попадешь — будет больно.
Ночью рота прячется от тепловизоров как может. Бойцы закрываются одеялами. Так как летом земля теплая, рвы тоже, то и людей намного хуже видно. Людей заводят под одеяла, и начинается движение. В этом вся «техника тишины»: не шуметь, не суетиться.
Иногда все решается в течение минуты.
— Идет наша двойка. Навстречу — шестеро. Перестрелка. Один наш оказался в более удобном положении и сам уничтожил всех шестерых боевиков. И этим дал пройти остальным, — после этих слов «Витос» делает паузу.
Смысл ясен без комментариев: кто-то принимает удар, кто-то завершает бой, а группа идет дальше.
По словам старшего лейтенанта, продвижение было тяжелым. Около трех-четырех бойцов просто не могли двинуться со своего места в лесопосадке — постоянно били артиллерия и дроны противника. Однако в итоге все же удалось переместиться почти на целый километр в соседний перелесок. На карте километр почти незаметен. На земле — это сотни шагов под наблюдением, когда любой звук кажется слишком громким.
Есть и «витрина» этой работы — трофеи. В сарае, пахнущем дымом, боец по прозвищу «Дрема» показывает тяжелый 12,7-миллиметровый пулемет, снятый с подбитого MaxxPro. Рядом — иностранный тепловизор, штык-нож, крошечные клейма на металле.
— Возьмите, почувствуйте вес, — улыбается он.
На стол кладут и несколько наград — без номеров. Кто их носил, уже не спросишь.
Самая сложная точка — опорник противника.
— Двое суток выкуривали. Меняли направление, давили. В итоге нашли и забрали украинскую установку РЭБ и аккумулятор к ней. Они пытались многое спрятать, даже закапывали. Но мы все равно нашли, — буднично говорит «Витос».
Про противника он говорит без лишних эмоций. Истории обычно разные, но типовые. Кто-то сопротивляется до конца. Но больше сдаются. Говорят: «Вышел за хлебом — закинули в “бусик”. Потому и не видят смысла. Понимают, что дальше не их сторона, и ночью уходят. Теряются и в итоге заходят на участки, которые контролирует Российская армия. Это не пропаганда, это наблюдение человека, который каждый день видит, как усталость и страх ломают планы быстрее, чем пули.
— Перед нашими штурмовиками никто не устоит, — раз за разом повторяет старший лейтенант.
Не как лозунг, а как вывод из практики. Пехотная работа — ремесло. Здесь важны темп и аккуратность. Нельзя бросать начатый ход. Нельзя шуметь. Нельзя идти широким фронтом там, где проходит только нитка тропы.
Так и живет рота старшего лейтенанта «Витоса»: бережно, тихо, упорно. Шаг — пауза — шаг. День — ночь — день. И каждый раз — тот же самый вывод: «Перед нашими штурмовиками никто не устоит».
КСТАТИ.
Штурмовые подразделения действуют в тесном взаимодействии с артиллерией, бронетехникой и разведкой. Их задачи обычно связаны с прорывом обороны противника, захватом опорных пунктов, зачисткой зданий и ликвидацией огневых точек.