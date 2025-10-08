Перед российскими штурмовиками никто не устоит

Про противника он говорит без лишних эмоций. Истории обычно разные, но типовые. Кто-то сопротивляется до конца. Но больше сдаются. Говорят: «Вышел за хлебом — закинули в “бусик”. Потому и не видят смысла. Понимают, что дальше не их сторона, и ночью уходят. Теряются и в итоге заходят на участки, которые контролирует Российская армия. Это не пропаганда, это наблюдение человека, который каждый день видит, как усталость и страх ломают планы быстрее, чем пули.