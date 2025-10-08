Ричмонд
В Крыму спилили уникальное посаженное другом Пушкина дерево

В Симферополе вырубили уникальное дерево — Пятиствольный каштан, который имел статус памятника природы регионального значения.

В Симферополе вырубили уникальное дерево — Пятиствольный каштан, который имел статус памятника природы регионального значения. Об этом сообщает «Крым 24».

По данным ГАУ «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым», каштан был посажен в 1829 году русским врачом Федором Мильгаузеном, близким другом поэта Александра Пушкина. С 1972 года это дерево считалось одной из главных природно-исторических достопримечательностей Симферополя.

Особенность каштана заключалась в его пяти стволах, выросших из семи посаженных плодов — по числу членов семьи Мильгаузена. Стволы срослись у основания, образуя общий обхват более пяти метров. На высоте двух метров отдельные стволы имели обхваты от 1,85 до 2,30 метра.

Вырубка памятника природы вызвала широкий резонанс среди жителей и экологов Крыма, для которых Пятиствольный каштан был символом исторического наследия и природной красоты региона.

