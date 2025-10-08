С 1 ноября пенсионеры получат прибавку. Кому повысят доплаты

— Например, рассмотрим ситуацию, в которой у пенсионера, который получает страховую пенсию по старости или по инвалидности, в ноябре появится ребёнок или супруга оформит пенсию в этом месяце, и она будет ниже, чем у него. В таких ситуациях можно обратиться за повышением фиксированной выплаты. Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты к этим видам пенсии. Она выплачивается людям, на иждивении которых находятся определённые категории нетрудоспособных членов семьи, а также родителям, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства, — добавила Оксана Красовская.