Джордж Клуни объяснил, почему вывез семью из США

Знаменитый голливудский актер Джордж Клуни рассказал журналу Esquire о причине, по которой он с семьей принял решение покинуть Лос-Анджелес после рождения своих восьмилетних близнецов Александра и Эллы.
Клуни поделился, что семья проживает на ферме во Франции, что, по его мнению, стало «глотком свежего воздуха» для детей. Актер опасался, что дети, растущие в Лос-Анджелесе, окажутся «погрязшими в своих айпадах» и будут постоянно сравниваться с другими детьми знаменитостей.
— Я не хочу, чтобы их сравнивали с чьими-то знаменитыми детьми, — подчеркнул Клуни, добавив, что в детстве он сам не любил идею жизни на ферме, но теперь видит в этом благо для своих детей.
Несмотря на стремление оградить детей от мира шоу-бизнеса, автор новости иронично отмечает, что через 10 лет, возможно, дети все же пойдут по стопам родителей, выбрав карьеру моделей или актеров, говорится в статье.
Семья известного голливудского актера Брюса Уиллиса отселила его в отдельный одноэтажный дом из-за прогрессирующей лобно-височной деменции. Его супруга Эмма Хеминг объяснила, что там звезда «Крепкого орешка» будет находиться под круглосуточным контролем сиделок. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, как переезд может сказаться на течении болезни актера и почему родные могли принять такое решение.