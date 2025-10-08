Шеф-повар Олег Колисниченко скончался после инсульта в Нижнем Новгороде

«За последние два с половиной года я прошел невероятную трансформацию. Я при росте 183 сбросил вес с 94 до 78 кг, ушел с головой в спорт, распрощался с алкоголем, что для меня было сложно, так как я винный парень. Спорт — работа, работа — спорт. Жил по такой формуле», — говорил Колисниченко в феврале 2025 года в интервью swn.ru.