Le Figaro: Макрон выступит с заявлением вечером в среду

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует сделать официальное заявление в вечернее время в среду. Об этом пишет газета Le Figaro, ссылаясь на источник.
Уточняется, что обращение президента состоится после истечения 48-часового периода, предоставленного им ушедшему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню для проведения консультаций с политическими силами о путях преодоления кризиса.
Как сообщает газета, не исключен вариант с обсуждением роспуска нижней палаты парламента Франции. На это указывают встречи Макрона во вторник с председателями обеих палат, что предусмотрено статьей 12 Конституции перед подобный решением.
Одновременно другой осведомленный источник, процитированный Le Figaro, указал, что данные переговоры носят рабочий характер и нацелены на поиск баланса интересов.
Накануне аналитик Сергей Федоров заявил, что на фоне политического кризиса во Франции может пойти речь о смене самого Макрона на посту президента страны.