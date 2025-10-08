В Крыму срубили уникальный почти 200-летний пятиствольный каштан

Возможно, это единственный в мире каштан с пятью стволами, отметила Шевцова. В конце 2016 года жители, которые проживают во дворе с каштаном, сообщили о проблемах с деревом. Специалисты провели экспертизы. В 2022 году было установлено, что внутри ствола поселились грибы, которые начали разрушать дерево. Весной этого года каштан не выпустил листву и не справился с вегетацией. В итоге дерево снесли.