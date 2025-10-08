«Я была одна и напугана»: Мадонна дала первое за 9 лет интервью и рассказала об изнасиловании в молодости

Ранее Life.ru писал о блогерше Марьяне Ро, которая заявила, что бывший возлюбленный Ивангай изнасиловал её в 14 лет и подсадил на наркотики, что оставило у неё сильные психологические травмы. Она утверждала, что после расставания долго страдала от панических атак и страха близости. Однако подруга и коллега Марьяны, блогерша Ирина Ваймер, опубликовала переписку 2015 года, в которой видно, что Марьяна описывала первый интимный опыт с Ивангаем как добровольный, подчеркивала его нежность и не упоминала про насилие.