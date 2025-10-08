«Чёрный бумер» и забвение: Куда пропал Серёга и как он выглядит сейчас

В 2005-м Серёга выпустил свой альбом «Дискомалярия», песни из которого — «Дискомалярия» и «Возле дома твоего» — также полюбились российским слушателям. В 2006 году Серёга за трек «Возле дома твоего» получил «Золотой граммофон». Рэп-исполнитель находился на пике популярности, его композиции King Ring и Liberty City попали в саундтрек популярной в то время компьютерной игры Grand Theft Auto. Но, как это нередко бывает, после стремительного взлёта происходит и аналогичное падение. Именно так можно описать карьеру рэпера, который достаточно быстро растерял былую популярность. В 2008 году Серёга выпустил свой альбом «Хроника парнишки с гомельских улиц», в который вошло 17 песен. Но он по сути стал провальным, и о вхождении песен Серёги в хит-парады уже речи не шло.