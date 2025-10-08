Владимир Толстой: Показываем прапрадеду нашу страну

— Все помещения там подлинные, просто некоторые раньше использовались по-другому: где-то был склад, где-то — реставрационная мастерская. А теперь они вовлечены в музейный показ: там проводилась Школа критики, открыт детский клуб «Улей». Мы участвуем в совместных программах со многими московскими департаментами. Благодарны Департаменту туризма за то, что на подходе к усадьбе удалось сделать парковочные места. Сейчас мы хотим организовать аккредитацию экскурсоводов, которые ходят со своими группами по центру Москвы и заглядывают на нашу территорию. Случается услышать, что они говорят, и это не всегда квалифицированный рассказ…