Владимир Толстой: Показываем прапрадеду нашу страну

20 ноября будет отмечаться 115-летие со дня кончины Льва Толстого. Накануне этой даты мы встретились с его потомком Владимиром Толстым, который уже больше года руководит его московским музеем.
— Владимир Ильич, давайте разберемся: кем вы приходитесь Льву Толстому?
— Когда люди слышат «праправнук», восклицают: «О, это так далеко!» Но если говорить проще, мой дедушка — внук Льва Николаевича. Я успел в детстве посидеть на коленях у своего дедушки. А он — у своего. Так что дистанция не такая большая.
— Сколько лет было вашему дедушке, когда скончался Лев Толстой?
— Одиннадцать. Семья его отца, Ильи Львовича, жила в деревне Гриневка, это неподалеку от Ясной Поляны. И Лев Николаевич навещал их, и они к нему приезжали. Дедушка оставил трогательные воспоминания о Ясной Поляне — о барвинках и фиалках, которые росли в подлеске, о том, как слушали соловьев… К несчастью, его бумаги в 1996 году сгорели вместе с нашим подмосковным домом.
— Вы ведь не первый потомок Льва Толстого, который возглавляет его московский музей?
— Третий. В 1923—1925 годах им руководила старшая дочь Льва Николаевича, Татьяна Львовна Сухотина-Толстая. А в 1941—1957 годах — его внучка Софья Есенина-Толстая, вдова Сергея Есенина, она многое сделала для спасения экспонатов в годы войны. У нас до 9 декабря в здании на Пречистенке будет идти выставка, посвященная ее подвигу (и, конечно, подвигу ее коллег).
— Вас в Москве не застать: все время открываете выставки то в Выборге, то на Сахалине…
— Мы заметно активизировали выставочную работу в регионах. Люди, которым тяжело выбраться в Москву или Ясную Поляну, не должны быть обделены. В каком-то смысле мы и самому Льву Николаевичу показываем огромность нашей страны.
— Он ведь за Уралом не побывал?
— Нет, самой восточной точкой его поездок было Поволжье. Так что мы последовательно восполняем это нашими проектами (улыбается). В октябре у нас открылась крупная выставка во Владивостоке — «Пятнадцать начал романа “Война и мир”: впервые в истории нашего музея мы представляем там много подлинных документов и рукописей.
— Неужели не боязно так далеко и надолго вывозить подлинники?
— Конечно, хранителям хотелось бы, чтобы все оставалось дома. Но копия никогда не заменит оригинал. Если мы уважаем нашего зрителя, мы должны представлять ему подлинники. Разумеется, добиваясь особых условий перевозки, экспонирования, соблюдения температурно-влажностного режима и так далее. Да, это дополнительные деньги: чем дороже экспонат, тем выше его страховая стоимость. Но надо предпринимать усилия, искать партнеров.
В Якутске мы летом открыли выставку «Эволюция образа Толстого в изобразительном искусстве»: там подлинные работы Ильи Репина, Николая Ге, Леонида Пастернака, скульптуры Паоло Трубецкого… Планировалось, что они туда поедут на три месяца. Но нас попросили продлить выставку. Теперь мы получаем разрешение Министерства культуры на то, чтобы живописные и скульптурные работы оставить там до весны будущего года. А графику, которая не может выставляться так долго, мы заменим.
— Вернемся все же в столицу. В этом году после долгой реставрации открылась усадьба «Хамовники» — дом, где Лев Толстой с семьей проводил зимы с 1882 по 1901 год…
— Реставрация была максимально бережной, и мы считаем, что нам удалось сохранить дух «Хамовников». Это отмечают и специалисты, и посетители. В прекрасном состоянии сад — когда туда попадаешь, забываешь, что ты в центре мегаполиса, ты переносишься в уютный усадебный мир XIX века. В уходе за ним и высадках цветов нам очень помогли волонтеры, в том числе сотрудники одной крупной компании, нашего партнера по литературной премии «Ясная Поляна».
— Насколько я знаю, в нем прибавились новые залы. Но как это возможно в мемориальном здании?
— Все помещения там подлинные, просто некоторые раньше использовались по-другому: где-то был склад, где-то — реставрационная мастерская. А теперь они вовлечены в музейный показ: там проводилась Школа критики, открыт детский клуб «Улей». Мы участвуем в совместных программах со многими московскими департаментами. Благодарны Департаменту туризма за то, что на подходе к усадьбе удалось сделать парковочные места. Сейчас мы хотим организовать аккредитацию экскурсоводов, которые ходят со своими группами по центру Москвы и заглядывают на нашу территорию. Случается услышать, что они говорят, и это не всегда квалифицированный рассказ…
— Неужели плетут что-то вроде: «Лев Толстой выходил босиком в этот двор и пахал землю между этими клумбами»?
— Вы почти угадали. Наши сотрудники разрабатывают для них курс лекций.
— Мы сейчас беседуем в здании на Пречистенке — Лев Толстой здесь не бывал, но тут размещена основная литературная экспозиция музея. Не назрело ли решение о его реставрации?
— Даже перезрело. На следующий год Министерство культуры и Министерство финансов закладывают решение на создание проектно-сметной документации. Хотелось бы к 2028 году, к 200-летнему юбилею Толстого, это здание восстановить.
— Из Хамовников на время реставрации экспонаты вывозили на Пречистенку. А теперь будет «визит вежливости»?
— Что вы, мемориальное здание не может эти фонды принять. На такие случаи предусмотрена аренда специального помещения. Нам хотелось бы, чтобы фонды не просто три года на складе пролежали. Хороший пример для нас — Бахрушинский музей, где идет комплексная реставрация, но при этом проводятся большие российские и зарубежные выставки.
— Большая часть рукописей Толстого сейчас находится в так называемой Стальной комнате в Академии художеств. Не получится ли собрать их под одной крышей с другими фондами?
— Доступ к рукописям сейчас действительно затруднен даже для исследователей. Конечно, все известные тексты Льва Толстого уже опубликованы. Но есть огромные неразобранные архивы его близких и сподвижников. Не разобраны, например, письма родных тетушек Льва Николаевича на французском языке — ему самому, его братьям и сестре. Мы давно вынашиваем идею создания Музея рукописей Льва Толстого.
— Где он разместился бы?
— Об этом пока писать рано. Нам обещали один объект, но он «ушел». Я вообще не люблю рассказывать о том, что может не состояться. Это как в сказке Льва Николаевича про мальчика, который кричал: «Волки!» Я уже не раз убеждался: чем больше о чем-то говоришь, тем меньше шансов, что это будет сделано.
ДОСЬЕ.
Владимир Толстой родился 28 сентября 1962 года. Окончил факультет журналистики МГУ (1988). Руководил Музеем-усадьбой Льва Толстого в Ясной Поляне (1994−2012). Советник президента РФ по вопросам культуры (2012−2024), председатель Совета при президенте РФ по русскому языку. Директор Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве с 9 июля 2024 года.