В Госдуме предложили запретить выселять семьи силовиков из служебного жилья

«Ведь что происходит: силовики гибнут, получают ранения, теряют здоровье, свою жизнь, их близкие остаются без кормильца, и потом из-за несоблюдения каких-то там формальностей люди могут остаться без крыши над головой. И это родственники тех, кто по самым разным причинам получил серьезное ранение при исполнении служебных обязанностей!» — отметил политик.