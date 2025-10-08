Ричмонд
Россиян ждут самые долгие новогодние каникулы: сколько будем отдыхать

Котяков: Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних праздниках.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящие новогодние каникулы установят рекорд по продолжительности. Они будут длиться 12 дней, превысив показатели предыдущих лет. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — пояснил министр в беседе с ТАСС.

При этом Котяков пояснил, что в связи с совпадением 3 и 4 января с выходными днями, эти даты будут компенсированы переносом на 9 января текущего года и 31 декабря 2026 года.

Ранее министр прокомментировал возможность введения четырехдневной рабочей недели по всей России. По словам министра, из-за нехватки квалифицированных специалистов в нескольких отраслях вводить четырехдневную рабочую неделю на федеральном уровне не следует.

