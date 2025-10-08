«Ужасный Франкенштейн»: Зельда Уильямс раскритиковала фанатов за ИИ-видео с её умершим отцом

«Пожалуйста, перестаньте присылать мне ИИ-видео с папой. Не думайте, что я хочу это видеть или что я пойму. Я не понимаю и не пойму. Если вы пытаетесь меня троллить — я видела гораздо хуже и просто отфильтрую, но если у вас есть хоть капля порядочности, перестаньте это делать с ним и со мной. Это тупо, пустая трата времени и энергии, и это точно не то, чего он хотел», — написала она.