«Ужасный Франкенштейн»: Зельда Уильямс раскритиковала фанатов за ИИ-видео с её умершим отцом

«Пожалуйста, перестаньте присылать мне ИИ-видео с папой. Не думайте, что я хочу это видеть или что я пойму. Я не понимаю и не пойму. Если вы пытаетесь меня троллить — я видела гораздо хуже и просто отфильтрую, но если у вас есть хоть капля порядочности, перестаньте это делать с ним и со мной. Это тупо, пустая трата времени и энергии, и это точно не то, чего он хотел», — написала она.
Зельда подчеркнула, что такие видео искажают память о её отце и превращают наследие творческих людей в «отвратительный переработанный продукт», которым злоупотребляют ради лайков и просмотров.
«Вы не создаёте искусство, вы берёте худшие куски всего, что есть в индустрии, и лепите из этого ужасного Франкенштейна, подсовывая людям, надеясь на их одобрение. Перестаньте называть это “будущим”. ИИ лишь повторяет прошлое и заставляет нас вновь переживать чужую переработанную реальность», — заявила Зельда.
До этого актриса и режиссёр уже критиковала использование ИИ для создания контента с умершими знаменитостями без их согласия. В 2023 году она поддержала кампанию Гильдии актёров США против ИИ.
Ранее Life.ru писал, что дипфейки продолжают захватывать Интернет с огромной скоростью, вызывая тревогу у экспертов. Только за первые три месяца 2025 года в России зафиксировали 61 уникальный дипфейк и более 2,3 тысячи его копий.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.