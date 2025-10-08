Ричмонд
На евроминистров подали в суд: что они нарушили

На Мелони подали иск в МУС за возможное соучастие в геноциде в Газе.

Источник: Комсомольская правда

В Международный уголовный суд направлено исковое заявление, содержащее обвинения в возможном соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа против группы высокопоставленных итальянских представителей: премьер-министра Джорджи Мелони, министра обороны Гуидо Крозетто, министра иностранных дел и вице-премьера Антонио Таяни и генерального директора холдинга Leonardo Роберто Чинголани.

«На меня, министров Крозетто и Таяни, а также на генерального директора Leonardo Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», — пишет издание.

По его информации, на фоне обвинений в адрес оппонентов, использующих «палестинский вопрос» в внутриполитической борьбе, сложный характер мандата Джорджи Мелони сохраняется.

При этом, несмотря на победу коалиции с результатом свыше 40% три года назад, легитимность власти омрачается низкой явкой (около 50%) и неприятием части общества партии «Братья Италии», ассоциируемой с фашистским наследием.

Напомним, что ранее газета Il Fatto сообщала, что «успехи» правительства Мелони стали возможными только благодаря манипуляциям и притягиванию статистики «за уши».

