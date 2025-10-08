Кортеж президента Эквадора обстреляли радикалы в Каньяре

Вооруженное нападение было совершено на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа в кантоне Каньяр. По сообщениям радиоканала Radio Atalaya, по автомобилям, в которых находился глава государства и другие представители правительства, были произведены выстрелы.
Инцидент произошел, когда президент направлялся в Каньяр для участия в церемонии, посвященной строительству очистных сооружений и сдаче в эксплуатацию систем канализации. По информации президентской администрации, атака была совершена по приказу радикальных группировок, а в кортеже также находились гражданские лица.
Хотя в пресс-службе президента не уточнили количество пострадавших или стрелявших, они сообщили, что все задержанные по делу о нападении будут привлечены к ответственности по статьям о терроризме и покушении на убийство, сообщила радиостанция.
По информации портала Primicias, участники протеста забросали кортеж президента камнями. Министр энергетики, горнодобывающей промышленности и окружающей среды Инес Мансано сообщила, что на машине главы государства были обнаружены «следы пуль».
В июле неизвестные расстреляли в Эквадоре бывшую королеву красоты провинции Эстер Крус и ранили ее возлюбленного и годовалую дочь.