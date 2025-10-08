Новый аэропорт в Ташкенте: проект на $1 млрд с участием японской компании

Для Ташкента это значит больше, чем просто новый аэропорт. Это шанс на ускоренное развитие городской и региональной инфраструктуры, улучшение логистики и повышение качества международных авиаперевозок. Эксперты отмечают, что проект укрепит позиции Узбекистана как важного транспортного узла в Центральной Азии, а также создаст сотни новых рабочих мест и возможностей для бизнеса.