Новый аэропорт в Ташкенте: проект на $1 млрд с участием японской компании

Проект реализуется в формате государственно-частного партнёрства, а запуск объекта запланирован на 2028 год.
Новый аэропорт сможет обслуживать до 20 миллионов пассажиров в год и обеспечивать более 40 взлётов и посадок в час. Это не просто цифры: такой объём перевозок позволит Ташкенту стать ключевым транспортным хабом региона, ускорит развитие туризма, торговли и международного бизнеса.
Компания Sojitz, основанная в 2004 году после слияния Nissho Iwai и Nichimen, уже имеет опыт участия в масштабных инфраструктурных проектах по всему миру. В июне 2025 года компания открыла офис в Ташкенте, а новый аэропорт станет первым крупным проектом в Узбекистане.
Но на этом амбиции Sojitz не заканчиваются. В ближайшее время компания планирует участвовать и в других значимых инфраструктурных объектах страны: в Самарканде построят больницу на 800 коек, а также ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт и тепловую электростанцию на 1,6 ГВт.
Для Ташкента это значит больше, чем просто новый аэропорт. Это шанс на ускоренное развитие городской и региональной инфраструктуры, улучшение логистики и повышение качества международных авиаперевозок. Эксперты отмечают, что проект укрепит позиции Узбекистана как важного транспортного узла в Центральной Азии, а также создаст сотни новых рабочих мест и возможностей для бизнеса.