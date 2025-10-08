«Следы от камней и пулевые отверстия»: В Эквадоре 500 человек напали на кортеж президента

Как сообщает Radio Atalaya, на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа совершено вооруженное нападение в кантоне Каньяр.
«Появились 500 человек и начали бросать камни, а в машине президента есть пулевые отверстия», — пишет El Universo, со ссылкой на слова министра охраны окружающей среды Эквадора Инес Мансано.
Как пояснила администрация президента, нападение произошло во время поездки Нобоа в Каньяр, где он планировал объявить о строительстве очистных сооружений за 4,5 млн долларов и запуске канализационных систем.
При этом в сообщении не упоминалось о применении огнестрельного оружия.
В пресс-службе также сообщили, что атаку организовали радикальные группировки, а среди пассажиров кортежа были гражданские.
Ранее стало известно о планах Эквадора начать размещение американских войск в стране для борьбы с преступными группировками.