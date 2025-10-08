Минфин предложил не учитывать износ деталей при выплатах по ОСАГО

Детали авто приходится ремонтировать после аварии.
Владелец автомобиля в России должен иметь возможность получить полную выплату после ДТП по полису ОСАГО без учета износа деталей. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков на парламентских слушаниях в Госдуме.
«При переходе права выбора между ремонтом и выплатой средств по полису обязательного страхования автогражданской ответственности от владельца автомобиля к страховщику у первого должна быть возможность получить полную стоимость восстановления автомобиля без учета износа деталей», — передает газета «Ведомости» слова Чебескова. Сейчас закон предусматривает приоритет натуральной формы возмещения по ОСАГО, то есть — ремонта над выплатой.
Вопрос о полной выплате по ОСАГО без учета износа деталей актуален, поскольку действующий механизм зачастую не покрывает реальных затрат на восстановление автомобиля после ДТП. В таких ситуациях водителям приходится самостоятельно искать запчасти, в том числе на авторазборах, и оплачивать часть ремонта из своего кармана. Нередко сумма страховой выплаты оказывается ниже рыночной стоимости автомобиля, что ставит под сомнение целесообразность его восстановления.