Минфин предложил не учитывать износ деталей при выплатах по ОСАГО

Вопрос о полной выплате по ОСАГО без учета износа деталей актуален, поскольку действующий механизм зачастую не покрывает реальных затрат на восстановление автомобиля после ДТП. В таких ситуациях водителям приходится самостоятельно искать запчасти, в том числе на авторазборах, и оплачивать часть ремонта из своего кармана. Нередко сумма страховой выплаты оказывается ниже рыночной стоимости автомобиля, что ставит под сомнение целесообразность его восстановления.