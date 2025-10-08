Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 октября 2025

Погода в Иркутске 8 октября 2025 года обещает переменную облачность, дождя и снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, днем в городе потеплеет до +4…+6 градусов, температура ночью −3…-5. Ветер северо-западный 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 8 октября 2025.
— Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, утром при прояснении туманы, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на северо-западный, северо-восточный 4−9 м/с, порывы до 12 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье днем столбик термометра поднимется до отметки +1…+6 градусов, если солнце так и не выглянет из-за облаков, то ожидается 0…-5. Ночью похолодает до −2…-7 градусов, при прояснении до −10…-15. Вот что обещает погода в Иркутске 8 октября 2025.