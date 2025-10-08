Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 октября 2025

В Приангарье днем столбик термометра поднимется до отметки +1…+6 градусов, если солнце так и не выглянет из-за облаков, то ожидается 0…-5. Ночью похолодает до −2…-7 градусов, при прояснении до −10…-15. Вот что обещает погода в Иркутске 8 октября 2025.