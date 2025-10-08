Котяков: новогодние выходные в 2026 году продлятся рекордные 12 дней

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — приводит слова Котякова издание ТАСС.