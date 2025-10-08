Котяков: новогодние выходные в 2026 году продлятся рекордные 12 дней

Последний выходной день в году — 31 декабря.
Новогодние праздники в России в 2026 году продлятся 12 дней, что станет рекордом за последние годы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — приводит слова Котякова издание ТАСС.
В результате россияне смогут отдохнуть с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Перенос установленных выходных позволит сделать нерабочими 9 января и 31 декабря 2026 года. Такие изменения согласованы с Трудовым кодексом РФ и утверждены правительством.
Россияне также имеют возможность продлить новогодние каникулы, оформляя отпуск на несколько дней до официальных выходных. Юристы отмечали, что при грамотном планировании отпуска праздничный период можно увеличить до 16 дней, что особенно удобно для длительных поездок и семейного отдыха.