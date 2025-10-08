«Честный знак» зарегистрировал более 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах

Как сообщил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский, с начала 2025 года система «Честный знак» выявила более 50 млн нарушений на маркетплейсах, преимущественно связанных с контрафактом и несоблюдением разрешительного режима.
«За прошедшие девять месяцев на крупнейших маркетплейсах мы зафиксировали порядка 50 млн нарушений по товарам, которые подлежат обязательной маркировке. По сравнению с прошлым годом цифра снизилась на 30% — площадки заметно повысили качество контроля», — рассказал Гущанский.
Уточняется, что в рамках противодействия нелегальной продукции на онлайн-рынке ЦРПТ с 2023 года организовал взаимодействие с маркетплейсами через систему оповещений мобильного приложения «Честный знак». К данной системе уже подключились девять ключевых игроков рынка, среди которых Wildberries, Ozon, AliExpress и другие крупные площадки.
В ЦРПТ уточнили, что чаще всего россияне жалуются на БАДы (37%), обувь (25%), товары лёгкой промышленности (16%) и парфюмерию (15%). Основные проблемы — неверная маркировка и несоответствие описания.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести единые правила для маркетплейсов с 1 марта 2027 года.