«Честный знак» зарегистрировал более 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах

Уточняется, что в рамках противодействия нелегальной продукции на онлайн-рынке ЦРПТ с 2023 года организовал взаимодействие с маркетплейсами через систему оповещений мобильного приложения «Честный знак». К данной системе уже подключились девять ключевых игроков рынка, среди которых Wildberries, Ozon, AliExpress и другие крупные площадки.