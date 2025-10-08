В России запретят скрытую рекламу азартных игр

«Сейчас реклама азартных игр в интернете запрещена, но блогеры обходят запрет, демонстрируя в стримах успешную игру в нелегальные казино и размещая в комментариях реферальные ссылки. Такие действия формально не считаются рекламой, что не позволяет привлечь нарушителей к ответственности. Законопроект устраняет этот пробел, запрещая любое информирование об организаторах азартных игр, нарушающих законодательство», — передают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.