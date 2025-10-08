В Находке пассажир автобуса уселся на 15-летнюю девочку: Бастрыкин требует разбирательств

Известно, что мужчина уселся на колени девочке и заломил ей руки после того, как она предположительно не уступила место пенсионерке. Другие пассажиры снимали происходящее на телефон, а одна из женщин призывала «аплодисменты» и похвалить нападавшего.
По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Приморскому краю Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.