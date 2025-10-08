Ричмонд
В Находке пассажир автобуса уселся на 15-летнюю девочку: Бастрыкин требует разбирательств

В Находке 10 сентября 2025 года в автобусе городского маршрута № 2 местный житель совершил нападение на 15-летнюю школьницу. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СКР.

Источник: ДЕЙТА

Известно, что мужчина уселся на колени девочке и заломил ей руки после того, как она предположительно не уступила место пенсионерке. Другие пассажиры снимали происходящее на телефон, а одна из женщин призывала «аплодисменты» и похвалить нападавшего.

По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Приморскому краю Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.