Пенсионер на Камчатке продал знакомой наркотики, чтобы избавить её от алкоголизма

Инцидент произошёл в Петропавловске-Камчатском. Сотрудники наркоконтроля задержали женщину и нашли в её автомобиле шесть свертков с наркотиками. Она рассказала, что купила их за 24 тысячи рублей у знакомого своего брата, с которым встретилась у дома на улице Лукашевского.