В Госдуме хотят отклонить проект о сроках переселения из аварийного дома

В Госдуме не поддержат проект о сроках переселения из аварийного дома.

Источник: Комсомольская правда

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ выступил против законодательной инициативы, ограничивающей срок расселения аварийных домов тремя месяцами. В проекте заключения, с которым ознакомилось РИА Новости, содержится рекомендация отклонить данный законопроект при рассмотрении в первом чтении.

Как отмечается в проекте заключения, сроки расселения аварийного жилья уже установлены действующими правовыми нормами.

В заключении комитета говорится, что законопроект не берет в расчет реальные обстоятельства, мешающие людям вовремя переселиться. Среди таких причин — задержки с оформлением наследства на изымаемое жилье, а также судебные споры, которые могут касаться как переезда, так и защиты других прав граждан.

Ранее Госдума поддержала в первом чтении поправки, согласно которым дети-сироты — участники боевых действий — будут обеспечиваться жильем в первоочередном порядке.