В Госдуме хотят отклонить проект о сроках переселения из аварийного дома

В заключении комитета говорится, что законопроект не берет в расчет реальные обстоятельства, мешающие людям вовремя переселиться. Среди таких причин — задержки с оформлением наследства на изымаемое жилье, а также судебные споры, которые могут касаться как переезда, так и защиты других прав граждан.