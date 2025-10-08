Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист раскрыл, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября

Юрист Голощапов: с 1 ноября некоторые долги с россиян начнут взыскивать без суда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Взыскание долгов без суда по решению налогового органа начнется с 1 ноября. Кого это коснется, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.

По его словам, новый порядок затронет, прежде всего, включенные в налоговую декларацию задолженности.

«Это 3 НДФЛ, транспортный, имущественный налоги, а также долги по нотариальным сделкам: кредиты, займы или расписки, которые изначально были заверены у нотариуса», — пояснил он.

Раньше для взыскания таких долгов кредитор должен был идти в суд, но теперь процедура станет проще. Достаточно будет уведомления, направленного налоговым органом должнику. Если тот не погасит долг, налоговая в течение шести месяцев примет решение о взыскании с помощью приставов.

Уведомление об этом гражданин получит в личном кабинете ФНС и на Госуслугах, а также заказным письмом по почте. При этом он сможет оспорить взыскание в случае несогласия, заключил Голощапов.