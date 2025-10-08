Юрист раскрыл, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября

Раньше для взыскания таких долгов кредитор должен был идти в суд, но теперь процедура станет проще. Достаточно будет уведомления, направленного налоговым органом должнику. Если тот не погасит долг, налоговая в течение шести месяцев примет решение о взыскании с помощью приставов.