Котяков: Рекордные новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — приводит слова министра ТАСС.
Он добавил, что Минтруд традиционно старается сделать 31 декабря выходным, перенеся некоторые выходные дни.
Отметим, что прошлые новогодние каникулы длились 11 дней.
Как сообщал Life.ru, последний рабочий день в 2025 году станет вторником, 30 декабря. Согласно постановлению кабмина, 31 декабря россияне будут отдыхать благодаря переносу выходного с воскресенья, 5 января.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.