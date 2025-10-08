Новосибирский блогер Дава присутствовал на родах своей жены

«Это было не просто болезненно, это было мучительно. Последний час родов выжал из меня все соки, я никогда не чувствовала себя настолько обессиленной. Ничто не сравнится с этими ощущениями. Но когда мне положили малышку на грудь, я ощутила невероятную силу. Говорю это со слезами на глазах, но не хочу плакать», — эмоционально поделилась Краймбрери.