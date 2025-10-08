Новосибирский блогер Дава присутствовал на родах своей жены

В новом интервью Надежде Стрелец жена Давида Манукяна откровенно поделилась рассказом о рождении их дочери.
Мари Краймбрери рассказала Надежде Стрелец, что роды проходили в присутствии ее мужа, Давида Манукяна.
Певица также отметила, что решила обойтись без анестезии, выбрав естественный процесс.
«Это было не просто болезненно, это было мучительно. Последний час родов выжал из меня все соки, я никогда не чувствовала себя настолько обессиленной. Ничто не сравнится с этими ощущениями. Но когда мне положили малышку на грудь, я ощутила невероятную силу. Говорю это со слезами на глазах, но не хочу плакать», — эмоционально поделилась Краймбрери.
Певица добавила, что присутствие Давида было для нее неоценимой помощью, хотя он волновался не меньше ее.
«Он держал меня за руку, подбадривал, и я чувствовала наше единство в этот момент. Это был удивительный опыт для нас обоих», — рассказала певица, подчеркнув, что именно в такие моменты осознаешь настоящую значимость семьи.