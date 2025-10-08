В России наступают самые долгие за историю новогодние выходные

В этом году новогодние каникулы продлятся 12 дней — это самый продолжительный период отдыха за последние годы. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Новогодние выходные действительно станут самыми длинными за очень долгий период. Ранее зимних отпусков продолжительностью более 12 дней не было. В последние годы мы традиционно стараемся сделать 31 декабря выходным, используя перенос рабочих дней», — отметил министр.
Он также пояснил, что поскольку 3 и 4 января выпадают на выходные дни, их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года соответственно.
Россияне отдохнут 118 дней в 2026 году.
Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.Читать дальше