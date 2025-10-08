Четыре человека пострадали из-за химического выброса на заводе в Баварии

В городе Майнашафф (Бавария, Германия) на территории гальванического завода компании Schnar Oberflachentechnik произошла авария, в результате которой пострадали как минимум четыре человека. Инцидент произошел после того, как металлическая деталь упала в ванну с азотной кислотой, что спровоцировало химическую реакцию.
Реакция привела к образованию желтоватого облака, которое первоначально вызвало опасения о его токсичности. Из-за этого жителям близлежащего Ашаффенбурга было рекомендовано оставаться в помещениях и закрыть окна, однако позднее эти ограничения были сняты.
Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако позже число раненых возросло до четырех. Подчеркивается, что замеры воздуха, проведенные пожарной службой на месте и в нескольких километрах от него, не выявили загрязняющих частиц.
На месте инцидента работали около 300 пожарных, 50 сотрудников экстренных служб и 15 полицейских со специализированным оборудованием. Точная причина падения детали пока не установлена. Завод компании, занимающейся обработкой поверхностей, работает в Майнашаффе с 1958 года, пишет портал Main-Echo.
