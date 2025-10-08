Четыре человека пострадали из-за химического выброса на заводе в Баварии

В городе Майнашафф (Бавария, Германия) на территории гальванического завода компании Schnar Oberflachentechnik произошла авария, в результате которой пострадали как минимум четыре человека. Инцидент произошел после того, как металлическая деталь упала в ванну с азотной кислотой, что спровоцировало химическую реакцию.