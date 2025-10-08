История о пропавшей первокласснице из Приморья вызвала интерес в Москве

В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по статье 132 УК РФ в отношении отчима малолетней. По данным ведомства, мать девочки самовольно забрала ребёнка из реабилитационного центра, при этом не поставила в известность администрацию учреждения. По данному факту органами СКР по Приморскому краю было организовано проведение доследственной проверки.