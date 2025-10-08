Ричмонд
История о пропавшей первокласснице из Приморья вызвала интерес в Москве

Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки и об обстоятельствах произошедшего.

Источник: PrimaMedia.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с пропавшей в Артеме первоклассницей. Доклады о расследовании уголовного дела и ходе проверки противоправных действий в отношении малолетней в Приморском крае представят в центральный аппарат СК России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее стало известно, что девочку, которую искал весь Артём больше суток, забрала мать. В Следственном комитете Приморского края сообщили, что в понедельник, 6 октября, воспитанница самовольно покинула реабилитационный центр, где находилась в связи с ненадлежащими условиями проживания в семье.

В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по статье 132 УК РФ в отношении отчима малолетней. По данным ведомства, мать девочки самовольно забрала ребёнка из реабилитационного центра, при этом не поставила в известность администрацию учреждения. По данному факту органами СКР по Приморскому краю было организовано проведение доследственной проверки.