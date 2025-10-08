Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 8 октября 2025

Отопление отключат в части Иркутска 8 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 8 октября 2025 года коснется Свердловского, Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, ограничения вводятся из-за необходимости проведения ремонтных работ. В дальнейшем это позволит избежать аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 8 октября 2025.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Академическая, 34, Зимняя, 6, Красноярская, 72 и в микрорайоне Университетском, 64, — уточняет оператор.

Также это значит, что жители и гости города временно останутся без горячей воды. Работы начнутся с самого утра. Сколько продлится отключение отопления в Иркутске 8 октября 2025? Вся информация содержится в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что электричество частично отключат в Иркутске 8 октября на время плановых работ.