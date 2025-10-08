Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 8 октября 2025

Отключение отопления в Иркутске 8 октября 2025 года коснется Свердловского, Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, ограничения вводятся из-за необходимости проведения ремонтных работ. В дальнейшем это позволит избежать аварийных ситуаций.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Академическая, 34, Зимняя, 6, Красноярская, 72 и в микрорайоне Университетском, 64, — уточняет оператор.
Также это значит, что жители и гости города временно останутся без горячей воды. Работы начнутся с самого утра. Сколько продлится отключение отопления в Иркутске 8 октября 2025? Вся информация содержится в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
