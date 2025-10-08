ВСМ Москва — Петербург не будет пересекаться с автодорогами на одном уровне

Реализация проекта по строительству ВСМ ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где будет тестироваться высокоскоростной поезд. По другим этапам выполняются подготовительные работы в соответствии с графиком. ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.