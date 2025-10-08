ВСМ Москва — Петербург не будет пересекаться с автодорогами на одном уровне

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург не будет пересекаться с автодорогами на одном уровне, трасса будет обходить их по искусственным сооружениям, сообщили РИА Новости в инфоцентре проекта.
«Проектной документацией предусмотрено возведение искусственных сооружений в местах пересечения ВСМ с автодорогами», — ответили в инфоцентре на вопрос, будет ли ВСМ Москва — Санкт-Петербург пересекаться с автодорогами и иметь автомобильные переезды.
Искусственными сооружениями называются путепроводы, мосты, тоннели, эстакады и т.д.
Реализация проекта по строительству ВСМ ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом и шестом этапах трассы в Московской области, где будет тестироваться высокоскоростной поезд. По другим этапам выполняются подготовительные работы в соответствии с графиком. ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.
Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.