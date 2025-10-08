Жители Хабаровского края нашли работу благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства

В Хабаровском крае подвели итоги масштабной Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», прошедшей в 2025 году в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие, организованное при поддержке комитета по труду и занятости населения правительства края, доказало свою высокую эффективность, в результате которой работу получили свыше 500 жителей региона, сообщает ИА AmurMedia.
Работа по содействию трудоустройству населения ведется на постоянной основе. Ключевым элементом этой деятельности являются регулярно проводимые региональные ярмарки вакансий.
Весной этого года состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Ярмарка проходила на площадках по всему краю. Она позволила трудоустроить более 200 человек, что стало важным шагом в снижении уровня безработицы.
В июне в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства соискатели из Хабаровского края получили расширенные возможности благодаря фестивалю профессий, где они могли узнать о самых востребованных специальностях, пройти профориентационное тестирование и посетить полезные мастер-классы. Этот этап дал возможность найти работу еще примерно 300 жителям региона. Таким образом, общее число трудоустроенных за счет двух этапов ярмарки превысило 500 человек. Всего за время проведения мероприятий работодатели края заявили о 11 тысячах вакансий.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, учитывая высокую эффективность Всероссийской ярмарки трудоустройства в решении вопросов занятости, комитет по труду и занятости населения правительства Хабаровского края планирует и дальше развивать этот успешный формат. Подтверждением этому станет проведение следующих этапов ярмарки, которые уже запланированы на апрель и июнь 2026 года.