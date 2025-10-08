Жители Хабаровского края нашли работу благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства

В июне в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства соискатели из Хабаровского края получили расширенные возможности благодаря фестивалю профессий, где они могли узнать о самых востребованных специальностях, пройти профориентационное тестирование и посетить полезные мастер-классы. Этот этап дал возможность найти работу еще примерно 300 жителям региона. Таким образом, общее число трудоустроенных за счет двух этапов ярмарки превысило 500 человек. Всего за время проведения мероприятий работодатели края заявили о 11 тысячах вакансий.