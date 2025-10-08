Для ветеранов труда ввели новые правила: что важно знать

Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
По её словам, в рамках обновлённых правил сведения о выданных удостоверениях ветерана труда теперь фиксируются в Единой цифровой платформе в социальной сфере, которая с этого года заменила прежнюю систему ЕГИССО.
Это означает, что информация о статусе ветерана труда и праве на соответствующие льготы будет автоматически поступать во все государственные органы и учреждения, имеющие доступ к данной платформе, что упростит процедуру подтверждения статуса.
На практике это исключает необходимость отдельного подтверждения статуса ветерана труда. Кроме того, через портал «Госуслуги» реализована система оповещений о предоставляемых гражданину мерах социальной поддержки, включая и связанные с наличием статуса «ветеран труда».