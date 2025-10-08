Глава Минтруда рассказал, сколько часов в день в среднем работают россияне

«Фактически она чуть меньше восьми часов. Она, конечно, выше ковидного периода, но в текущем году находится практически на уровне прошлого года — 7,43. А в 2024 году было 7,45. При этом даже в 2023 году этот показатель был 7,39.То есть мы возвращаемся к стабильным отметкам продолжительности рабочего времени», — сказал Котяков.