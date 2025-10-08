Ричмонд
Грета Тунберг заявила о пытках в израильской тюрьме

Шведская правозащитница Грета Тунберг на пресс-конференции в Стокгольме заявила, что подвергалась пыткам во время содержания в израильской тюрьме.

Как сообщает агентство Reuters, активистка участвовала во флотилии «Сумуд» (в переводе с арабского — «стойкость» или «сопротивление»), когда её задержали. Тунберг отказалась раскрывать конкретные детали издевательств, но отметила, что в заключении ей не предоставляли чистую питьевую воду, а другим задержанным активистам блокировали доступ к жизненно необходимым лекарствам.

Напомним, что в понедельник МИД Израиля сообщил о депортации 171 активиста с пропалестинской гуманитарной «Флотилии стойкости», среди которых оказалась и Грета Тунберг.

Ранее сообщалось, что в Индии четырехлетняя девочка и её тетя погибли от укуса змеи.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

