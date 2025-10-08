Грета Тунберг заявила о пытках в израильской тюрьме

Как сообщает агентство Reuters, активистка участвовала во флотилии «Сумуд» (в переводе с арабского — «стойкость» или «сопротивление»), когда её задержали. Тунберг отказалась раскрывать конкретные детали издевательств, но отметила, что в заключении ей не предоставляли чистую питьевую воду, а другим задержанным активистам блокировали доступ к жизненно необходимым лекарствам.