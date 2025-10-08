Долги в России смогут взыскивать без суда: кого это коснется

Традиционно кредитор для того, чтобы взыскать такие задолженности, должен был обращаться в суд. Однако с 1 ноября эту процедуру упростили. И теперь если должник не погасит недоимку после направленного налоговой уведомления, дело передадут судебным приставам для взыскания Должника же об этом известят через Госуслуги или Личный кабинет налогоплательщика, а также с помощью заказного письма.