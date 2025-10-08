Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долги в России смогут взыскивать без суда: кого это коснется

Юрист Голощапов: некоторые долги в РФ с 1 ноября начнут взыскивать без суда.

В России уже с 1 ноября часть долгов можно будет взыскивать с должников без обращения в суд. Подробнее о том, кого коснется То нововведение, сообщил агентству «Прайм» гендиректор ЕЮС Андрей Голощапов.

Юрист объяснил, что в первую очередь новый порядок коснется тех задолженностей, которые были включены в налоговую декларацию. В частности, среди них долги по 3 НДФЛ, недоимки по транспортному и имущественному налогам. Также в перечень вошли долги по нотариальным сделкам, а именно: кредиты, займы или расписки, которые были заверены у нотариуса.

Традиционно кредитор для того, чтобы взыскать такие задолженности, должен был обращаться в суд. Однако с 1 ноября эту процедуру упростили. И теперь если должник не погасит недоимку после направленного налоговой уведомления, дело передадут судебным приставам для взыскания Должника же об этом известят через Госуслуги или Личный кабинет налогоплательщика, а также с помощью заказного письма.

Ранее россиянам рассказали о новых правилах взыскания долгов. Юрист Артур Айрапетов, член палаты адвокатов Москвы сообщил, что они коснутся меньшей части россиян. Юрист разъяснил, что согласно новым правилам, будет применяться поэтапный метод взыскания задолженностей.