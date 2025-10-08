Долги в России смогут взыскивать без суда: кого это коснется

В России уже с 1 ноября часть долгов можно будет взыскивать с должников без обращения в суд. Подробнее о том, кого коснется То нововведение, сообщил агентству «Прайм» гендиректор ЕЮС Андрей Голощапов.
Юрист объяснил, что в первую очередь новый порядок коснется тех задолженностей, которые были включены в налоговую декларацию. В частности, среди них долги по 3 НДФЛ, недоимки по транспортному и имущественному налогам. Также в перечень вошли долги по нотариальным сделкам, а именно: кредиты, займы или расписки, которые были заверены у нотариуса.
Традиционно кредитор для того, чтобы взыскать такие задолженности, должен был обращаться в суд. Однако с 1 ноября эту процедуру упростили. И теперь если должник не погасит недоимку после направленного налоговой уведомления, дело передадут судебным приставам для взыскания Должника же об этом известят через Госуслуги или Личный кабинет налогоплательщика, а также с помощью заказного письма.
Ранее россиянам рассказали о новых правилах взыскания долгов. Юрист Артур Айрапетов, член палаты адвокатов Москвы сообщил, что они коснутся меньшей части россиян. Юрист разъяснил, что согласно новым правилам, будет применяться поэтапный метод взыскания задолженностей.